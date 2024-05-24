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СНБ и МИД Израиля отреагировали на решение Международного суда в Гааге

время публикации: 24 мая 2024 г., 19:31 | последнее обновление: 24 мая 2024 г., 19:36
СНБ и МИД Израиля отреагировали на решение Международного суда в Гааге
Фото NEWSru.co.il

Совет национальной безопасности и МИД Израиля опубликовали совместное заявление, в котором содержится реакция на решение Международного суда в Гааге.

Согласно этому заявлению, "обвинения Израиля в "геноциде" со стороны Южной Африки в Международном суде ООН являются ложными, возмутительными и вызывают отвращение".

"После ужасного нападения террористов на граждан Израиля 7 октября 2023 года Израиль начал справедливую оборонительную войну в целях уничтожения террористической организации ХАМАС и освобождения наших заложников. Израиль делает это в соответствии с правом на защиту своей территории и своих граждан, соблюдая при этом нормы морали, а также нормы международного права и международного гуманитарного права. Израиль не проводил и не станет проводить военные мероприятия в районе Рафиаха, создающие такие условия жизни, которые бы привели к полному или частичному уничтожению палестинского гражданского населения. Израиль продолжит свои усилия по обеспечению поступления гуманитарной помощи в сектор Газа и продолжит действовать в соответствии с законом в целях минимизации ущерба гражданскому населению в секторе Газа", – утверждается в заявлении.

Кроме того, СНБ и МИД настаивают на том, что "Израиль продолжит держать открытым КПП "Рафиах", разрешит непрерывную поставку гуманитарной помощи с египетской стороны КПП и не позволит террористическим организациям контролировать КПП".

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