В Джабалии обнаружен склад ракет большой и малой дальности. Видео

Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала оперативные съемки, сделанные в ходе работы бойцов антитеррористического подразделения ЛОТАР, которые действовали в составе объединенной боевой группы 460 в самом сердце Джабалии.

В ходе боевых действий спецназовцы сотрудничали с бронетанковыми подразделениями, и занимались уничтожением террористической инфраструктуры, ликвидацией террористов, обнаружением и уничтожением спусковых туннельных шахт.

Во время операции было обнаружено здание с запертыми дверями, в нем было найдено большое количество вооружений, включая гранатометы, снаряды и ракеты большой и малой дальности.