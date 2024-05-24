x
24 мая 2024
|
последняя новость: 15:50
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
24 мая 2024
|
24 мая 2024
|
последняя новость: 15:50
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В Джабалии обнаружен склад ракет большой и малой дальности. Видео

время публикации: 24 мая 2024 г., 14:50 | последнее обновление: 24 мая 2024 г., 14:54
В Джабалии обнаружен склад ракет большой и малой дальности. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала оперативные съемки, сделанные в ходе работы бойцов антитеррористического подразделения ЛОТАР, которые действовали в составе объединенной боевой группы 460 в самом сердце Джабалии.

В ходе боевых действий спецназовцы сотрудничали с бронетанковыми подразделениями, и занимались уничтожением террористической инфраструктуры, ликвидацией террористов, обнаружением и уничтожением спусковых туннельных шахт.

Во время операции было обнаружено здание с запертыми дверями, в нем было найдено большое количество вооружений, включая гранатометы, снаряды и ракеты большой и малой дальности.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 мая 2024

231-й день войны в Израиле. Хронология событий
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 мая 2024

Разрешено к публикации: в секторе Газы найдены тела трех заложников
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 мая 2024

ЦАХАЛ атакует террористов в различных районах сектора Газы. Сводка, видео
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 мая 2024

Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 24 мая: удары по целям в различных районах сектора