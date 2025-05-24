Возле перекрестка Сгула на 40-м шоссе машина сбила 70-летнего велосипедиста
время публикации: 24 мая 2025 г., 22:32 | последнее обновление: 24 мая 2025 г., 22:32
На 40-м шоссе, недалеко от перекрестка Сгула, автомобиль сбил мужчину, ехавшего на велосипеде. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что велосипедист (примерно 70 лет) получил множественные травмы.
Пострадавший доставлен в больницу "Бейлинсон" в Петах-Тикве, его состояние тяжелое.
Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.
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