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Израиль

Возле перекрестка Сгула на 40-м шоссе машина сбила 70-летнего велосипедиста

ДТП
время публикации: 24 мая 2025 г., 22:32 | последнее обновление: 24 мая 2025 г., 22:32
Возле перекрестка Сгула на 40-м шоссе машина сбила 70-летнего велосипедиста
Пресс-служба МАДА

На 40-м шоссе, недалеко от перекрестка Сгула, автомобиль сбил мужчину, ехавшего на велосипеде. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что велосипедист (примерно 70 лет) получил множественные травмы.

Пострадавший доставлен в больницу "Бейлинсон" в Петах-Тикве, его состояние тяжелое.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.

Израиль
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