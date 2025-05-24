Источники в США: нет прогресса на переговорах об освобождении Елизаветы Цурковой

Барак Равид, журналист сайтов Walla News и Axios, в своем блоге в соцсети Х написал, что нет прогресса на переговорах об освобождении Елизаветы Цурковой из плена в Ираке.

"Американский чиновник сообщил мне, что в переговорах об освобождении исследовательницы из Принстона Елизаветы Цурковой, находящейся в заложниках у "Катаиб Хезболлах" в Ираке, нет никакого прорыва. Сообщения в арабской прессе о заключении сделки не соответствуют истине", – написал он.

Ранее 24 мая несколько арабских изданий написали, что "между Багдадом и Вашингтоном достигнуто взаимопонимание по вопросу Цурковой. Иракские источники сообщили телеканалу "Аль-Раба", что "сделка включает освобождение одного иранца, задержанного в Ираке, и еще шестерых задержанных, обвиняемых в совершении терактов против американских целей. Процесс их освобождения в обмен на Цуркову займет не более 10 дней".