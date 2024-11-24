Хохштейн предупредил, что выйдет из переговоров, если Израиль не подпишет соглашение с Ливаном

Специальный посланник администрации США Амос Хохштейн предупредил Биньямина Нетаниягу, что сложит с себя полномочия посредника, если Израиль в ближайшие дни не согласится на прекращение огня с Ливаном. Об этом написал обозреватель Walla News Барак Равид со ссылкой на информированный источник.

Сообщение в канцелярию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу было передано в субботу, 23 ноября, через посла Израиля в Вашингтоне Майка Герцога.

О предупреждении Хохштейна одним из первых сообщил 13-й канал израильского телевидения. В воскресенье, 24 ноября, Биньямин Нетаниягу провел совещание с участием нескольких министров и глав оборонного ведомства, на котором обсуждался американский черновик соглашения с Ливаном. При этом источник 13-го телеканала, присутствовавший на совещании, заявил, что "существует высокая вероятность того, что до конца недели Израиль и Ливан достигнут соглашения о прекращении огня".

При этом 11-й канал израильского телевидения передал, что от Израиля получено принципиальное согласие, и в настоящий момент Биньямин Нетаниягу думает над тем, как сообщить об этом общественности, чтобы не вызвать недовольство израильтян.