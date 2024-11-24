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Израиль

ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по 12 объектам "Хизбаллы" в пригородах Бейрута

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Операция "Стрелы севера"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 24 ноября 2024 г., 22:50 | последнее обновление: 24 ноября 2024 г., 22:53
ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по 12 объектам "Хизбаллы" в пригородах Бейрута
AP Photo/Hussein Malla

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила об окончании очередной волны атак на цели "Хизбаллы" в пригородах Бейрута.

В ходе последней волны атак удары были нанесены по 12 целям, в том числе по штабам террористов, командному пункту подразделения, отвечающего за обстрел целей в прибрежной зоне, и штабу "подразделения 4400", курирующего переброску оружия из Ирана и его сателлитов "Хизбалле" в Ливане.

В сообщении подчеркивается, что военные объекты сознательно размещались "Хизбаллой" в центре жилых кварталов. "Это еще один пример циничного использования "Хизбаллой" граждан Ливана в качестве живого щита", – заявляют израильские военные.

Как всегда, ЦАХАЛ предварительно публиковал предупреждения о готовящихся ударах, чтобы минимизировать ущерб для гражданского населения.

Израиль
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