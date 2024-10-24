Возле Неве-Ямин произошла авария с участием трех автомобилей и патрульной машины полиции

На 444-й трассе, в районе мошава Неве-Ямин, произошла авария с участием трех легковых автомобилей и патрульной машины. Пресс-служба правоохранительных органов отмечает, что полицейская машина преследовала угнанный автомобиль.

В результате этой аварии пострадали 9 человек, включая двух сотрудников полиции. Состояние двух пострадавших средней тяжести, остальные получили легкие травмы.

Пострадавшие доставлены в больницы "Бейлинсон" и "Меир".

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП. Поиск угнанной машины продолжается.