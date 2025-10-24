Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 24 октября, температура значительно понизится, но будет немного выше среднесезонной. Переменная облачность. В утренние часы туман на севере Негева.

В Иерусалиме – 16-25 градусов, в Тель-Авиве – 21-27, в Хайфе – 21-27, в Эйлате – 23-34, в Беэр-Шеве – 19-28, на побережье Мертвого моря – 24-31, в Ашкелоне и Ашдоде – 20-28, в Ариэле – 19-27, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 20-31, на Голанских высотах – 18-29.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 26 градусов, высота волн – 20-60 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 15 км/ч).

В субботу-вторник – без существенных изменений.