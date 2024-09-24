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Израиль

Правозащитники просят начать расследование против 14 канала ИТВ "за призывы к геноциду палестинцев"

время публикации: 24 сентября 2024 г., 17:27 | последнее обновление: 24 сентября 2024 г., 17:27
Правозащитники просят начать расследование против 14 канала ИТВ "за призывы к геноциду палестинцев"
Chaim Goldberg/Flash90

Представители ряда правозащитных организаций обратились к юридической советнице правительства Гали Баарав-Миара с просьбой распорядиться о начале уголовного расследования против 14 канала ИТВ, утверждая, что в эфире этого канала систематически звучат высказывания, разжигающие ненависть и подстрекающие к геноциду в отношении палестинцев.

Как сообщает во вторник, 24 сентября, "Маaрив", представители организаций "Ближний – за равенство и права человека" ("Зулат – ле-шивьон ве-зхуйот адам"), "Движение за честную регуляцию" ("А-Тнуа ле-регуляция огенет") и "Демократический блок" ("А-Блок а-Демократи" обратились к юридической советнице правительства и в отдел обращений общественности Второго управления по телевидению и радиовещанию с требованием возбудить уголовное дело против 14 канала.

Авторы обращения утверждают, что с начала войны "Железные мечи" в эфире 14 канала ИТВ прозвучало более 50 заявлений, подстрекающих к геноциду арабов, и более 150 заявлений, призывающих к совершению военных преступлений. В частности, пишут они, звучали призывы к массовой депортации населения сектора Газы, к использованию голода как метода войны, к "полному уничтожению Газы" и так далее.

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