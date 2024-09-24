Военно-политический кабинет рекомендовал Нетаниягу не отменять поездку на Генассамблею ООН

Завершилось заседание военно-политического кабинета, продолжавшееся около четырех часов. Согласно сообщениям в СМИ, члены кабинета рекомендовали премьер-министру Биньямину Нетаниягу не отменять поездку на Генеральную ассамблею ООН в связи с важностью проведения разъяснительной работы.

Выступление Биньямина Нетаниягу на Генассамблеи ООН запланировано на пятницу, 27 сентября. Согласно сообщениям в СМИ, израильский премьер планировал отправиться в США вместе с женой. Они намеревались прибыть в США 24 сентября, за три дня до выступления, однако их вылет уже дважды откладывался. Супруги Нетаниягу должны были провести шаббат в Нью-Йорке, после чего вернуться в Израиль.