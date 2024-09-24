x
24 сентября 2024
|
последняя новость: 07:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
24 сентября 2024
|
24 сентября 2024
|
последняя новость: 07:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Военно-политический кабинет рекомендовал Нетаниягу не отменять поездку на Генассамблею ООН

время публикации: 24 сентября 2024 г., 01:32 | последнее обновление: 24 сентября 2024 г., 01:48
Военно-политический кабинет рекомендовал Нетаниягу не отменять поездку на Генассамблею ООН
Olivier Fitoussi/Flash90

Завершилось заседание военно-политического кабинета, продолжавшееся около четырех часов. Согласно сообщениям в СМИ, члены кабинета рекомендовали премьер-министру Биньямину Нетаниягу не отменять поездку на Генеральную ассамблею ООН в связи с важностью проведения разъяснительной работы.

Выступление Биньямина Нетаниягу на Генассамблеи ООН запланировано на пятницу, 27 сентября. Согласно сообщениям в СМИ, израильский премьер планировал отправиться в США вместе с женой. Они намеревались прибыть в США 24 сентября, за три дня до выступления, однако их вылет уже дважды откладывался. Супруги Нетаниягу должны были провести шаббат в Нью-Йорке, после чего вернуться в Израиль.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 22 сентября 2024

"Кан-11": Нетаниягу вторично отложил вылет на Генассамблею ООН
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 сентября 2024

353-й день войны в Израиле: ЦАХАЛ атакует в Ливане и в Газе. Хронология событий
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 сентября 2024

Ynet: Нетаниягу проведет в США пять дней