С начала года на дорогах страны погибли 297 человек: на 48 больше, чем прошлом году

По данным Центрального статистического бюро, в период с 1 января по конец августа в результате дорожно-транспортных происшествий погибли 297 человек, это на 48 человек больше, чем за аналогичный период 2023 года (в прошлом году за первые восемь месяцев на дорогах страны погибли 249 человек).

В августе 2024 года в результате ДТП погибли 33 человека, что на 10 погибших больше, чем в августе 2023 года и соответствует среднему количеству погибших за август в период с 2020 по 2022 год включительно.

Количество получивших тяжелые травмы в результате ДТП снизилось в августе на 40% – их было 153 человека, тогда как в августе 2023 года этот показатель составлял 255 человек. Среднемесячный показатель за август 2020-2022 года – 212 получивших тяжелые травмы (таким образом, в текущем году их было на 27,8% человек меньше).

Количество пострадавших также снизилось – в августе текущего года их было 1016 человек, что на 32,1% меньше, чем в августе 2023 года (1497 человек) и на 42,4% меньше среднеавгустовского показателя с 2020 по 2022 годы (1763 человека).

Снизилось и количество дорожно-транспортных происшествий, в ходе которых пострадали люди: в августе текущего года их было 545, что на 31,7% меньше, чем в августе прошлого года (798) и на 43,4% меньше, чем в среднем за август 2020-2022 года включительно (963 ДТП).