В июле текущего года в результате ДТП в Израиле погибли 30 человек

Центральное статистическое бюро опубликовало данные о дорожно-транспортных происшествиях с пострадавшими и погибшими, случившихся на дорогах страны в июле текущего года, а также совокупные данные о жертвах и пострадавших при ДТП с начала 2024 года.

В соответствии с этим документом, в июле 2024 года на дорогах Израиля погибли 30 человек, что на пять человек меньше, чем в июле 2023 года и на четыре человека больше, чем среднее количество погибших за июль в период с 2020 по 2022 годы (26 человек).

В категории получивших тяжелые увечья в результате дорожно-транспортных происшествий произошло снижение на 20,7% в сравнении с июлем прошлого года (176 человек по сравнению с 222) и на 18% в сравнении со средним количеством тяжелораненых в июле 2020-2022 гг (215 человек).

Общее количество пострадавших в ДТП снизилось в июле текущего года на 27,6% в сравнении с июлем годом ранее (1052 в сравнении с 1454) и на 38,6% в сравнении со среднеиюльским показателем в период с 2020 по 2022 год (1714 человек).

Количество дорожно-транспортных происшествий, в ходе которых пострадали люди, снизилось на 21,2% в сравнении с июлем прошлого года (617 в сравнении с 783) и на 36,1% в сравнении со среднеиюльским показателем в период с 2020 по 2022 годы (966).

Из 617 дорожно-транспортных происшествий, в ходе которых пострадали люди, 29 завершились гибелью людей, в 157 ДТП люди получили тяжелые травмы. В этих авариях пострадали 1052 человека, в том числе 30 погибли и 176 получили тяжелые увечья.

В июле 2024 года в полицию сообщили о 3202 дорожно-транспортных происшествиях, которые Центральное статистическое бюро классифицирует как "общие, с получившими легкие травмы), в этих ДТП легкие травмы получили 4015 человек. Для сравнения, в июле 2023 года в полицию сообщили о 3894 ДТП такой категории, в которых легкие травмы получили 5103 человека – то есть, в июле этого года произошло снижение количества ДТП на 17,8% и снижение количества пострадавших на 21,3%.

Всего с начала года по конец июля на дорогах Израиля погибли 263 человека, что на 35 человек больше, чем в этот период 2023 года, когда этот показатель составлял 228 человек.