"Кешет-12": 26 апреля в Израиль должна прибыть делегация из Египта

По информации новостной службы телеканала "Кешет-12", в пятницу, 26 апреля, в Израиль должна прибыть делегация из Египта. По данным этого источника, переговоры будут посвящены сделке с ХАМАСом, в рамках которой должны быть освобождены израильские заложники.

24 апреля израильские СМИ сообщали, что в Каире побывали начальник генштаба ЦАХАЛа Герци А-Леви и глава общей службы безопасности (ШАБАК) Ронен Бар. По данным политического обозревателя сайта Ynet, -Леви и Бар встречались в Каире с главой египетской разведки Аббасом Камалем и обсуждали с ним сценарии действий во время проведения ЦАХАЛом операции в Рафиахе (Рафахе) на юге сектора Газы.