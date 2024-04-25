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Израиль

"Кешет-12": 26 апреля в Израиль должна прибыть делегация из Египта

время публикации: 25 апреля 2024 г., 18:21 | последнее обновление: 25 апреля 2024 г., 18:21
"Кешет-12": 26 апреля в Израиль должна прибыть делегация из Египта
AP Photo/Hatem Ali

По информации новостной службы телеканала "Кешет-12", в пятницу, 26 апреля, в Израиль должна прибыть делегация из Египта. По данным этого источника, переговоры будут посвящены сделке с ХАМАСом, в рамках которой должны быть освобождены израильские заложники.

24 апреля израильские СМИ сообщали, что в Каире побывали начальник генштаба ЦАХАЛа Герци А-Леви и глава общей службы безопасности (ШАБАК) Ронен Бар. По данным политического обозревателя сайта Ynet, -Леви и Бар встречались в Каире с главой египетской разведки Аббасом Камалем и обсуждали с ним сценарии действий во время проведения ЦАХАЛом операции в Рафиахе (Рафахе) на юге сектора Газы.

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