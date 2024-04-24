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Начальник генштаба ЦАХАЛа и глава ШАБАКа обсудили в Каире действия во время операции в Рафиахе

время публикации: 24 апреля 2024 г., 17:18 | последнее обновление: 24 апреля 2024 г., 17:23
Слева направо: начальник генштаба ЦАХАЛа Герци А-Леви и глава общей службы безопасности (ШАБАК) Ронен Бар
David Cohen/Flash90, Olivier Fitoussi/Flash90

Израильский сайт Ynet сообщает, что 24 апреля в Каире побывали начальник генштаба ЦАХАЛа Герци А-Леви и глава общей службы безопасности (ШАБАК) Ронен Бар.

По данным политического обозревателя Итамара Айхнера, А-Леви и Бар встречались в Каире с главой египетской разведки Аббасом Камалем и обсуждали с ним сценарии действий во время проведения ЦАХАЛом операции в Рафиахе (Рафахе) на юге сектора Газы.

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