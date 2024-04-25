У Стены Плача в Иерусалиме проходит церемония благословения коэнов

Утром в четверг, 25 апреля, у Стены Плача в Старом городе Иерусалима проходит традиционная церемония благословения коэнов. Эта церемония всегда проходит в дни праздников Песах и Суккот, и в ней принимают участие сотни верующих.

В дни праздников Песах и Суккот представители древнего рода коэнов укрываются талитами и произносят молитву около сохранившейся западной стены Храма, упоминая службы, которые велись при первом и втором иерусалимских Храмах.

Продолжаются визиты евреев на Храмовую гору. Они продлятся примерно до полудня.

Тысячи полицейских, волонтеров полиции и сотрудников сил безопасности находятся в настоящий момент в Старом городе Иерусалима, обеспечивая безопасность.

Проезды к Старому городу Иерусалима заблокированы. В частности, закрыто движение транспорта по объездной дороге Старого города, по проспекту Маале а-Шалом, через Яффские ворота, по улицам Гат-Шманим, Дерех а-Офель, Рокфеллер, Султан Сулейман, Ицхак Карив, Шломо а-Мелех, а-Цанханим и Хативат Йерушалаим. Гостям столицы рекомендуется оставить автомобиль на перехватывающих парковках "Нахаль а-Цофим", "Ар-Герцль", "Тедди", "Хеньон а-Леом", "Хеньон Байт", "Хеньон Шук Рамле-Лод".