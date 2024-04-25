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Израиль

Мэр Лода жалуется на городскую преступность: "Они запросто собьют пассажирский самолет"

время публикации: 25 апреля 2024 г., 16:26 | последнее обновление: 25 апреля 2024 г., 16:27
Мэр Лода жалуется на городскую преступность: "Они запросто собьют пассажирский самолет"
Yonatan Sindel/Flash90

Мэр Лода Яир Ревиво отправил главе правительства Биньямину Нетаниягу и руководителям служб безопасности письмо, в котором он призывает немедленно принять меры против разгула преступности в Лоде. По мнению Ревиво, сосредоточившись на иранской угрозе, руководство страны забыло об угрозе внутренней.

Как сообщает в четверг, 25 апреля, "Седьмой канал", поводом для этого жесткого обращения стало обнаружение одноразового ручного противотанкового гранатомета LAW и гранаты к нему во дворе детского сада в Лоде. "Такими темпами мы приблизились к тому, что они запросто обстреляют самолет, полный пассажиров, – пишет мэр Лода в своем письме. – Не нужно ждать беспилотников из Ирана, всё уже здесь".

В своем письме Ревиво подчеркивает, что он взывает о решении этой проблемы уже много лет. "В арабском секторе 7 октября уже наступило, – пишет он. – И где ЦАХАЛ с охраной своего оружия? Готов ли ШАБАК срочно решать эту угрозу? Где правоохранительные органы, где суды, которые должны разбираться с нашими внутриизраильскими террористами и отправлять их за решетку?"

По словам Ревиво, если правительству и главам служб безопасности не важны жизни и спокойствие жителей Лода, им следует подумать о защите жителей всей страны и о безопасности Израиля, поскольку преступность в арабском секторе в любой момент может переродиться в террор. Мэр Лода напомнил, что в его городе всего 70 полицейских при 180 ставках сотрудников полиции, и подчеркнул, что жителей города не интересуют оправдания, почему не удается набрать новых сотрудников.

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