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Израиль

Военно-политический кабинет: в ближайшее время гумпомощь не будет поступать в сектор Газы

Газа
ХАМАС
Правительство
время публикации: 25 апреля 2025 г., 16:56 | последнее обновление: 25 апреля 2025 г., 17:42
Бецалель Смотрич
Liron Molodovan/Flash90

На заседании, прошедшем в ночь на 25 апреля, военно-политический кабинет принял решение, что в ближайшее время гуманитарная помощь не будет ввозиться в сектор Газы.

При этом было подчеркнуто, что когда гумпомощь начнет поступать в сектор, то это будет сделано таким образом, чтобы не позволить ХАМАСу захватить ее.

Как сообщалось, на заседании военно-политического кабинета министр финансов Бецалель Смотрич вступил в перепалку с начальником генерального штаба Эялем Замиром по поводу ввоза гуманитарной помощи в сектор и распределения ее.

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