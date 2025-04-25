Военно-политический кабинет: в ближайшее время гумпомощь не будет поступать в сектор Газы

На заседании, прошедшем в ночь на 25 апреля, военно-политический кабинет принял решение, что в ближайшее время гуманитарная помощь не будет ввозиться в сектор Газы.

При этом было подчеркнуто, что когда гумпомощь начнет поступать в сектор, то это будет сделано таким образом, чтобы не позволить ХАМАСу захватить ее.

Как сообщалось, на заседании военно-политического кабинета министр финансов Бецалель Смотрич вступил в перепалку с начальником генерального штаба Эялем Замиром по поводу ввоза гуманитарной помощи в сектор и распределения ее.