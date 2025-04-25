Лидеры друзской общины Сирии посетили могилу пророка Шуайба около Тверии
время публикации: 25 апреля 2025 г., 17:42 | последнее обновление: 25 апреля 2025 г., 18:09
Делегация высокопоставленных представителей друзской общины Сирии прибыла в деревню Хиттин к могиле пророка Шуайба. Делегацию сопровождала израильская полиция.
Командующий Северным округом Меир Элиягу провел на месте оценку ситуации и лично контролировал расстановку сил.
Предыдущий визит лидеров друзской общины Сирии состоялся в марте, как и нынешний, он
был полностью согласован с различными органами в Израиле.