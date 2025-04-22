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Израиль

Телефонный разговор Трампа и Нетаниягу: Иран, пошлины и заложники

Заложники
Дональд Трамп
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 22 апреля 2025 г., 19:55 | последнее обновление: 22 апреля 2025 г., 20:07
Телефонный разговор Трампа и Нетаниягу: Иран, пошлины и заложники
AP Photo/Mark Schiefelbein

Президент США Дональд Трамп провел 22 апреля телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу. "Мы обсудили множество тем – Иран, торговлю и т.д. Разговор был очень хорошим – мы на одной стороне во всем", – сообщил он в социальной сети Truth Social.

Как пишет сайт Axios со ссылкой на израильские и американские источники, важным обсуждавшимся вопросом стало прекращение огня в секторе Газы и освобождение заложников. Источники также рассказывают, что изначально разговор планировался на 21 апреля, но был перенесен.

Автор материала Барак Равид отмечает, что переговоры с ХАМАСом по-прежнему находятся в тупике, несмотря на посреднические усилия США и Египта. Нетаниягу готов согласиться только на промежуточное соглашение, которое не повлечет за собой постоянного прекращения огня.

Он также пишет, что это первый разговор Трампа и Нетаниягу после визита израильского лидера в Белый дом около двух недель назад. В ходе этого визита американский президент заблокировал израильский план удара по иранским ядерным объектам, который планировался на май 2025 года.

Израиль
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