"Аль-Джадид": делегация ХАМАСа вылетела из Каира в Доху для консультаций

Ливанский телеканал "Аль-Джадид" передал, что делегация ХАМАСа вылетала из Каира в Доху для консультаций с политическим руководством группировки.

По данным телеканала, представители группировки получили от Египта предложение по достижению "частичного соглашения" по первому этапу сделки с Израилем с предложением продолжить переговоры по остальным этапам сделки позднее.