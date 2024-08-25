"Аль-Джадид": делегация ХАМАСа вылетела из Каира в Доху для консультаций
время публикации: 25 августа 2024 г., 20:23 | последнее обновление: 25 августа 2024 г., 20:23
Ливанский телеканал "Аль-Джадид" передал, что делегация ХАМАСа вылетала из Каира в Доху для консультаций с политическим руководством группировки.
По данным телеканала, представители группировки получили от Египта предложение по достижению "частичного соглашения" по первому этапу сделки с Израилем с предложением продолжить переговоры по остальным этапам сделки позднее.
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