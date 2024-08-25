ЦАХАЛ: в ходе превентивного удара по "Хизбалле" были поражены 270 целей

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в ходе превентивного удара по "Хизбалле", нанесенного утром 25 августа, 100 боевых самолетов нанесли удары по 270 целям на юге Ливана.

Около 90% атакованных целей составили ракеты малой дальности и пусковые установки, угрожавшие северу Израиля.

Были ликвидированы шесть боевиков "Хизбаллы". С начала недели ЦАХАЛом уничтожены 30 боевиков и командиров террористической группировки.

"Хизбалла" запустила около 230 ракет и 20 атакующих беспилотников. Большинство беспилотников упали, не достигнув территории Израиля, остальные – либо были сбиты силами ПВО и катерами ВМФ, либо упали на незастроенной местности.