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Израиль

ЦАХАЛ: в ходе превентивного удара по "Хизбалле" были поражены 270 целей

время публикации: 25 августа 2024 г., 21:21 | последнее обновление: 25 августа 2024 г., 21:21
ЦАХАЛ: в ходе превентивного удара по "Хизбалле" были поражены 270 целей
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в ходе превентивного удара по "Хизбалле", нанесенного утром 25 августа, 100 боевых самолетов нанесли удары по 270 целям на юге Ливана.

Около 90% атакованных целей составили ракеты малой дальности и пусковые установки, угрожавшие северу Израиля.

Были ликвидированы шесть боевиков "Хизбаллы". С начала недели ЦАХАЛом уничтожены 30 боевиков и командиров террористической группировки.

"Хизбалла" запустила около 230 ракет и 20 атакующих беспилотников. Большинство беспилотников упали, не достигнув территории Израиля, остальные – либо были сбиты силами ПВО и катерами ВМФ, либо упали на незастроенной местности.

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