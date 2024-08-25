СМИ: США помогли Израилю во время атаки "Хизбаллы"
время публикации: 25 августа 2024 г., 20:07 | последнее обновление: 25 августа 2024 г., 20:07
По данным новостной службы медиакорпорации "Кан", американские военные своими разведданными помогли Израилю отразить масштабную атаку "Хизбаллы". Новостная служба при этом ссылается на "официальный источник в США".
Об участии США сообщило также агентство France-Presse со ссылкой на анонимный источник в Пентагоне. Источник, что США помогали Израилю "отслеживать огонь "Хизбаллы" во время сегодняшней атаки", но не участвовали в нанесении ударов или перехвате беспилотников и ракет.
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