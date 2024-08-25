СМИ: США помогли Израилю во время атаки "Хизбаллы"

По данным новостной службы медиакорпорации "Кан", американские военные своими разведданными помогли Израилю отразить масштабную атаку "Хизбаллы". Новостная служба при этом ссылается на "официальный источник в США".

Об участии США сообщило также агентство France-Presse со ссылкой на анонимный источник в Пентагоне. Источник, что США помогали Израилю "отслеживать огонь "Хизбаллы" во время сегодняшней атаки", но не участвовали в нанесении ударов или перехвате беспилотников и ракет.