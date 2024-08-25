Насралла: "Целью атаки была база ЦАХАЛа "Глилот" и она была поражена"

Генеральный секретарь шиитской террористической организации "Хизбалла" шейх Хасан Насралла выступил с заявлением, которое было посвящено "операции возмездия" за ликвидацию Фуада Шукры и превентивному удару ЦАХАЛа.

Шейх Хасан Насралла заявил, что утром 25 августа был завершен "первый этап" возмездия за ликвидацию Фуада Шукры. По его словам, все запланированные задачи были выполнены, все ракеты и БПЛА были запущена по заранее определенным целям на территории Израиля. Насралла утверждал, что главной целью операции "Хизбаллы" была база "Глилот", на которой располагается подразделение радиоэлектронной разведки ЦАХАЛа 8200. База расположена в 110 км от ливано-израильской границы, и, как утверждает "Хизбалла", она была поражена.

Насралла в своей речи утверждал, что все заявления политического и военного руководства Израиля о превентивном ударе, нанесенном утром 25 августа, не соответствуют действительности: ЦАХАЛу не удалось уничтожить ракетные установки и площадки для запуска беспилотников, за исключением двух пусковых установок. Насралла также заявил, что ЦАХАЛ начал операцию не благодаря данным, полученным от своей разведки, а после того, как заметил перемещение сил "Хизбаллы".

Насралла также объявил, что все высокоточные и баллистические ракеты были перемещены "Хизбаллой" до нанесения ударов ЦАХАЛом.

"На данном этапе Ливан может быть спокоен, так как наш враг объявил, что на он завершил запланированное", – заявил Насралла, отметив, что "Хизбалла" продолжит поддерживать сектор Газы, и оставляет за собой право "ответить сионистскому врагу".