Режим чрезвычайного положения в тюрьмах продлен до 31 июля 2025 года

На пленарном заседании Кнессета было утверждено во втором и третьем чтениях продление до 31 июля 2025 года временного распоряжения ("ораат шаа"), позволяющего министру национальной безопасности объявить в тюрьмах режим чрезвычайного положения.

Режим чрезвычайного положения позволяет отступать от соблюдения закона о выделении минимальной площади проживания в тюрьмах и следственных изоляторах страны.

Одновременно с этим текущее чрезвычайное положение в тюрьмах продлено еще на два месяца, до 28 февраля 2025 года.

За эти предложения проголосовали 27 депутатов, пятеро проголосовали против, двое воздержались.

Напомним, после начала войны в тюрьмах было объявлено чрезвычайное положение, действие которого уже несколько раз продлевалось. Это позволяло принимать новых заключенных, несмотря превышение установленных норм и большую скученность в камерах.