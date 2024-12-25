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Израиль

Режим чрезвычайного положения в тюрьмах продлен до 31 июля 2025 года

Кнессет
время публикации: 25 декабря 2024 г., 00:16 | последнее обновление: 25 декабря 2024 г., 00:20
Режим чрезвычайного положения в тюрьмах продлен до 31 июля 2025 года
Chaim Goldberg/Flash90

На пленарном заседании Кнессета было утверждено во втором и третьем чтениях продление до 31 июля 2025 года временного распоряжения ("ораат шаа"), позволяющего министру национальной безопасности объявить в тюрьмах режим чрезвычайного положения.

Режим чрезвычайного положения позволяет отступать от соблюдения закона о выделении минимальной площади проживания в тюрьмах и следственных изоляторах страны.

Одновременно с этим текущее чрезвычайное положение в тюрьмах продлено еще на два месяца, до 28 февраля 2025 года.

За эти предложения проголосовали 27 депутатов, пятеро проголосовали против, двое воздержались.

Напомним, после начала войны в тюрьмах было объявлено чрезвычайное положение, действие которого уже несколько раз продлевалось. Это позволяло принимать новых заключенных, несмотря превышение установленных норм и большую скученность в камерах.

Израиль
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