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Израиль

ЦАХАЛ: самолеты ВВС нанесли удары по оружейному заводу "Хизбаллы" в Ливане

Ливан
Пресс-служба ЦАХАЛа
Война с "Хизбаллой"
Хизбалла
время публикации: 25 февраля 2025 г., 22:44 | последнее обновление: 25 февраля 2025 г., 22:44
ЦАХАЛ: самолеты ВВС нанесли удары по оружейному заводу "Хизбаллы" в Ливане
AP Photo/Ariel Schalit

Пресс-служба Армии обороны Израиля подтвердила факт нанесения авиаударов по целям в долине Бекаа.

Целью атаки стал завод по производству оружия и оружейный склад, на которых была замечена активность боевиков.

"Деятельность на этих объектах является грубым нарушением договоренностей между Израилем и правительством Ливана", – говорится в заявлении ЦАХАЛа.

Отметим, что согласно ливанским источникам, в результате авиаудара погибли два человека и еще несколько были ранены.

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