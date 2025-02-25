ЦАХАЛ: самолеты ВВС нанесли удары по оружейному заводу "Хизбаллы" в Ливане
время публикации: 25 февраля 2025 г., 22:44 | последнее обновление: 25 февраля 2025 г., 22:44
Пресс-служба Армии обороны Израиля подтвердила факт нанесения авиаударов по целям в долине Бекаа.
Целью атаки стал завод по производству оружия и оружейный склад, на которых была замечена активность боевиков.
"Деятельность на этих объектах является грубым нарушением договоренностей между Израилем и правительством Ливана", – говорится в заявлении ЦАХАЛа.
Отметим, что согласно ливанским источникам, в результате авиаудара погибли два человека и еще несколько были ранены.