Стрельба в Рамле: один человек убит, один ранен

В полицию и службу "Маген Давид Адом" вечером во вторник, 25 февраля, поступили сообщения о стрельбе на бульваре Герцль в Рамле.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что в результате этого инцидента был смертельно ранен мужчина, он скончался в больнице, и еще один человек получил ранение средней тяжести.

На месте происшествия находятся крупные силы полиции, начато расследование.

По предварительным данным, речь идет об инциденте на криминальной почве, а не о теракте.