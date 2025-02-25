x
25 февраля 2025
|
последняя новость: 23:22
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
25 февраля 2025
|
25 февраля 2025
|
последняя новость: 23:22
25 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Стрельба в Рамле: один человек убит, один ранен

время публикации: 25 февраля 2025 г., 22:32 | последнее обновление: 25 февраля 2025 г., 22:32
Стрельба в Рамле: один человек убит, один ранен
Пресс-служба МАДА

В полицию и службу "Маген Давид Адом" вечером во вторник, 25 февраля, поступили сообщения о стрельбе на бульваре Герцль в Рамле.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что в результате этого инцидента был смертельно ранен мужчина, он скончался в больнице, и еще один человек получил ранение средней тяжести.

На месте происшествия находятся крупные силы полиции, начато расследование.

По предварительным данным, речь идет об инциденте на криминальной почве, а не о теракте.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 февраля 2025

Задержан подозреваемый в стрельбе в Бней-Браке
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 февраля 2025

В результате стрельбы в Бней-Браке ранен мужчина
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 февраля 2025

Стрельба в Тель-Авиве. Комментарии полиции