Полиция ПА арестовала боевика "Батальона Дженин". ХАМАС: "Это пересечение красной черты"

Руководство террористической организации ХАМАС обвинило Палестинскую администрацию в "пересечении красных линий" в связи с тем, что полиция ПА арестовала Махмуда Джабарина – боевика "Батальона Дженин" (подразделение "Бригад Аль-Кудса", военного крыла террористической организации "Исламский джихад").

ХАМАС обвиняет ПА в пособничестве спецслужбам Израиля, создающем угрозу "силам сопротивления" и "национальной безопасности".

"Исламский джихад" также выступил с осуждением действий полиции ПА. Особенно подчеркивается, что ПА содействует Израилю в то время, когда в Дженине ЦАХАЛом проводится операция "Железная стена".