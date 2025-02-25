Полиция ПА арестовала боевика "Батальона Дженин". ХАМАС: "Это пересечение красной черты"
время публикации: 25 февраля 2025 г., 13:50 | последнее обновление: 25 февраля 2025 г., 14:29
Руководство террористической организации ХАМАС обвинило Палестинскую администрацию в "пересечении красных линий" в связи с тем, что полиция ПА арестовала Махмуда Джабарина – боевика "Батальона Дженин" (подразделение "Бригад Аль-Кудса", военного крыла террористической организации "Исламский джихад").
ХАМАС обвиняет ПА в пособничестве спецслужбам Израиля, создающем угрозу "силам сопротивления" и "национальной безопасности".
"Исламский джихад" также выступил с осуждением действий полиции ПА. Особенно подчеркивается, что ПА содействует Израилю в то время, когда в Дженине ЦАХАЛом проводится операция "Железная стена".