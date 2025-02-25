В Кабатии уничтожено мощное взрывное устройство весом около 100 кг (видео)

Разрешена к публикации информация о том, что в ходе совместной операции Армии обороны Израиля и Общей службы безопасности были арестованы боевики нескольких террористических ячеек из Кабатии в районе Дженина, которые планировали совершение серьезных терактов в ближайшее время.

11 января в Шхеме были арестованы Ахмед Али Закарнэ и Тарик Абу Зияд, когда они в своем автомобиле направлялись на совершение теракта. В машине были обнаружены две винтовки М-16. В ходе допроса террористы признались, что направлялись совершать теракт в Хауаре.

Они также признались, что получили от своих сообщников из Дженина взрывное устройство массой 100 кг, которое они планировали задействовать против израильских вооруженных сил, действующих в Иудее и Самарии.

В понедельник, 25 февраля, это взрывное устройство было обнаружено и уничтожено, были также арестованы другие члены террористической группировки. ШАБАК продолжает расследование деятельности террористов.