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Израиль

В Кабатии уничтожено мощное взрывное устройство весом около 100 кг (видео)

Пресс-служба ЦАХАЛа
Иудея и Самария
Террористы
ШАБАК
время публикации: 25 февраля 2025 г., 19:32 | последнее обновление: 25 февраля 2025 г., 19:38
В Кабатии уничтожено мощное взрывное устройство весом около 100 кг (видео)
Пресс-служба ЦАХАЛа

Разрешена к публикации информация о том, что в ходе совместной операции Армии обороны Израиля и Общей службы безопасности были арестованы боевики нескольких террористических ячеек из Кабатии в районе Дженина, которые планировали совершение серьезных терактов в ближайшее время.

11 января в Шхеме были арестованы Ахмед Али Закарнэ и Тарик Абу Зияд, когда они в своем автомобиле направлялись на совершение теракта. В машине были обнаружены две винтовки М-16. В ходе допроса террористы признались, что направлялись совершать теракт в Хауаре.

Они также признались, что получили от своих сообщников из Дженина взрывное устройство массой 100 кг, которое они планировали задействовать против израильских вооруженных сил, действующих в Иудее и Самарии.

В понедельник, 25 февраля, это взрывное устройство было обнаружено и уничтожено, были также арестованы другие члены террористической группировки. ШАБАК продолжает расследование деятельности террористов.

Израиль
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