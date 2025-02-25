Глава "Мосада" объяснил, почему операция "Пейджеры" была невозможна в начале войны

На ежегодной конференции Института исследований национальной безопасности (INSS) глава "Мосада" Давид Барнеа поделился деталями подготовки операции "Пейджеры" и объяснил, почему операция не была проведена в начале войны.

По словам Барнеа, концепция подрыва средств связи родилась в "Мосаде" не менее 10 лет назад, но тогда речь шла о портативных рациях. Подготовка к операции была начата еще при Тамире Пардо, возглавлявшем в то время "Ведомство разведки и специальных задач", и продолжилась при Йоси Коэне.

"Идея операции "Пейджеры" возникла тогда, когда мы поняли, что операция с портативными рациями может быть неэффективна в определенных ситуациях. Поэтому мы стали думать о другом способе поражения боевиков "Хизбаллы"… путем подрыва устройств, которые они всегда носят с собой. И тогда выбор пал на пейджеры", – рассказал глава "Мосада".

По его словам, инфраструктура, необходимая для проведения операции, была создана в конце 2022 года, а первую партию, 500 пейджеров, доставили в Ливан за считанные недели до 7 октября. В это время тысячи раций из первого плана лежали на складах "Хизбаллы".

Барнеа прокомментировал заявление бывшего министра обороны Йоава Галанта о том, что операция "Пейджеры" была готова к проведению в начале войны. "Осуществление обеих операций в начале войны не принесло бы таких мощных результатов, которых мы достигли к моменту их фактического проведения. Мы взорвали в десять раз больше пейджеров, чем у нас было в начале войны, и в два раза больше раций".

"17 сентября 2024 года мы оказались перед огромной дилеммой. Существовали две обоснованные стратегические позиции. Премьер-министр выбрал решение, противоречащее мнению большинства, и результаты подтвердили его правоту", – сказал докладчик.

"День, когда взорвались тысячи пейджеров в руках "Хизбаллы", стал поворотным моментом в противостоянии с "Хизбаллой". Это день, когда стратегическая хитрость превзошла силу обычного оружия. Общее количество взрывчатки во всех устройствах было меньше, чем в одной стандартной мине, но психологический и оперативный эффект оказался колоссальным", – заключил Барнеа.