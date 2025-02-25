x
25 февраля 2025
|
последняя новость: 19:03
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
25 февраля 2025
|
25 февраля 2025
|
последняя новость: 19:03
25 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Государство выплатит грант для учителей, возвращающихся на север – до восьми тысяч шекелей

Компенсации и выплаты
Образование
Школьное образование
время публикации: 25 февраля 2025 г., 19:03 | последнее обновление: 25 февраля 2025 г., 19:08
Государство выплатит грант для учителей, возвращающихся на север – до восьми тысяч шекелей
David Cohen/Flash90

Министерство образования и министерство финансов выплатят специальные гранты учителям, которые вернутся в марте преподавать в учебных заведениях на севере страны, ранее находившихся в эвакуации. Специальные выплаты предусмотрены также для новых учителей, которые решат поехать работать на север.

Сообщается, что учителя, которые вернутся в марте к преподаванию в вернувшихся из эвакуации учебных учреждениях, будут иметь право на грант в размере до 8000 шекелей (для работающих на полную ставку). Временные педагоги, которые будут наняты с учетом потребности системы образования на севере, выплатят грант в размере 4000 шекелей.

Новые педагоги, которые начнут работать в системе образования в возвращающихся из эвакуации населенных пунктах на севере страны, получат гранты в размере 25 тысяч шекелей.

Деньги будут выплачены в два этапа, в заработной плате за апрель и за октябрь. Таким образом, правительство планирует стимулировать учителей, которым предстоит работать с возвращающимися из эвакуации школьниками.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 февраля 2025

Со 2 марта школы на севере возвращаются к работе, но у родителей есть выбор
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 11 февраля 2025

Мэрия Кирьят-Шмоны обратилась в БАГАЦ: "Дайте школьникам закончить год во временных школах"
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 13 января 2025

Жителям севера прекратят оплачивать пребывание в эвакуации с 1 марта
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 29 ноября 2024

Возвращение северян: 79 школ и детских садов нуждаются в ремонте