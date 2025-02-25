Государство выплатит грант для учителей, возвращающихся на север – до восьми тысяч шекелей

Министерство образования и министерство финансов выплатят специальные гранты учителям, которые вернутся в марте преподавать в учебных заведениях на севере страны, ранее находившихся в эвакуации. Специальные выплаты предусмотрены также для новых учителей, которые решат поехать работать на север.

Сообщается, что учителя, которые вернутся в марте к преподаванию в вернувшихся из эвакуации учебных учреждениях, будут иметь право на грант в размере до 8000 шекелей (для работающих на полную ставку). Временные педагоги, которые будут наняты с учетом потребности системы образования на севере, выплатят грант в размере 4000 шекелей.

Новые педагоги, которые начнут работать в системе образования в возвращающихся из эвакуации населенных пунктах на севере страны, получат гранты в размере 25 тысяч шекелей.

Деньги будут выплачены в два этапа, в заработной плате за апрель и за октябрь. Таким образом, правительство планирует стимулировать учителей, которым предстоит работать с возвращающимися из эвакуации школьниками.