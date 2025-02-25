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Израиль

Спецпосланник президента США Стив Виткофф отложил визит в Израиль

Война в Украине
Украина
Дональд Трамп
Россия
США
время публикации: 25 февраля 2025 г., 18:10 | последнее обновление: 25 февраля 2025 г., 18:10
Спецпосланник президента США Стив Виткофф отложил визит в Израиль
Evelyn Hockstein/Pool Photo via AP

Ожидалось, что специальный посланник президента США на Ближнем Востоке Стив Виткофф вылетит в Израиль в среду вечером, но стало известно, что он отложил поездку.

Корреспондент сайта Walla News Барак Равид в своем "твиттере" написал, что визит в Израиль отложен на несколько дней.

Источники журналиста в Вашингтоне объясняют задержку усилиями администрации Трампа по урегулированию российско-украинского конфликта.

Израиль
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