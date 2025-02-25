Спецпосланник президента США Стив Виткофф отложил визит в Израиль

Ожидалось, что специальный посланник президента США на Ближнем Востоке Стив Виткофф вылетит в Израиль в среду вечером, но стало известно, что он отложил поездку.

Корреспондент сайта Walla News Барак Равид в своем "твиттере" написал, что визит в Израиль отложен на несколько дней.

Источники журналиста в Вашингтоне объясняют задержку усилиями администрации Трампа по урегулированию российско-украинского конфликта.