СМИ: Рон Дермер вылетел в США для обсуждения второго этапа сделки по заложникам

По информации новостной службы телеканала "Кешет", министр стратегического планирования Рон Дермер вылетел в США для обсуждения хода переговоров по второму этапу сделки.

Дермер встретится со специальным посланником президента США по Ближнему Востоку Стивом Виткоффом.

Ранее СМИ сообщили, что Биньямин Нетаниягу поручил Рону Дермеру возглавить израильскую группу на переговорах по второму этапу сделки с ХАМАСом вместо главы "Мосада" Давида Барнеа. От переговоров также был отстранен глава ШАБАКа Ронен Бар.