Ноа Аргамани, освобожденная заложница ХАМАСа, выступила перед СБ ООН

Ноа Аргамани, похищенная террористами ХАМАСа в "черную субботу" 7 октября во время бойни на фестивале Nova и освобожденная в ходе дерзкой военной операции ЦАХАЛа 8 июня 2024 года после 245 дней плена, впервые выступила перед Советом Безопасности ООН. Выступление Ноа Аргамани организовано по инициативе израильской и американской делегаций в ООН.

Во время своего выступления перед Советом Безопасности ООН освобожденная заложница рассказала о своем чудовищном опыте, о расставании со своим любимым Авинатаном Ором, которого Ноа держала за руку до последнего – пока террористы, схватившие обоих, не разлучили их.

"Нас силой забрали, разлучили, и мы оказались в аду на земле, – поделилась Аргамани. – Я цеплялась за руку Авинатана из всех сил, но в один ужасный момент мы были оторваны друг от друга, и нас утащили в неизвестность".

Авинатан Ор до сих пор находится в плену в секторе Газы. Аргамани призвала представителей всех стран мира бороться за освобождение заложников, которые уже более 500 дней остаются в плену ХАМАСа.

"У нас и для нас больше нет времени. То, что я здесь сегодня – это чудо, но остаются еще 63 заложника, которые живут в этом кошмаре. Они находятся в полной темноте, не зная, выживут они или их убьют в следующий момент. Каждый миг для них – это вечность страданий", – заявила Ноа.

Аргамани подчеркнула, что убитые, истерзанные и похищенные 7 октября террористами люди – невинные гражданские лица, которые были выхвачены с танцевальной вечеринки, из своих постелей в пасторальных мошавах и кибуцах, и брошены в мир пыток и унижений.

"ХАМАС относился и относится к нам, как к пешкам в этой игре, и им движет чистая жестокость, – заявила Аргамани. – Думаю, не нужно, чтобы я рассказывала вам о том, кто такие девятимесячный Кфир Бибас, его четырехлетний брат Ариэль Бибас и их мама Шири. Просто мать и ее малыши – они были жестоко убиты в плену. Они не погибли в бою, они не были солдатами. Они были нежными детьми, чью кровь пролили с невообразимой жестокостью. Именно таков ХАМАС: организация, которая убивает младенцев и празднует смерть".

"Международное сообщество должно понять: наши заложники живут в аду на земле, – подчеркнула Ноа. – У них нет времени. У них нет надежды без того, что кто-то совершит действия. Они должны вернуться домой сейчас. В плену меня поддерживали слова моей мамы, она всегда говорила мне: будь доброй, всегда держись за свет. И я закончу здесь этими же словами. Будьте добрыми. Более того – будьте справедливыми. Действуйте сейчас. Верните их всех домой сейчас".

Ноа Аргамани принимает участие в заседании СБ ООН, посвященном ситуации в Газе. Перед началом заседания посланник Израиля в ООН Дани Данон поблагодарил Ноа за мужество и за то, что она выступает и от имени тех, кто вернулся домой, и от имени тех похищенных, кто все еще находится в плену.