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Мир

Виткофф о плане Трампа по Газе: "Это не про выселение, это приглашение к мозговому штурму"

Газа
США
ХАМАС
Дональд Трамп
время публикации: 20 февраля 2025 г., 20:05 | последнее обновление: 20 февраля 2025 г., 20:05
Виткофф о плане Трампа по Газе: "Это не про выселение, это приглашение к мозговому штурму"
Evelyn Hockstein/Pool Photo via AP

Стив Виткофф, специальный посланник президента США на Ближнем Востоке, выступая на экономической конференции в Майами, прокомментировал переговоры о втором этапе сделки, а также план Трампа по Газе.

По словам Виткоффа, второй этап сделки будет намного сложнее первого. "Но, если мы сможем преодолеть препятствия, у нас будет шанс на успех", – сказал он.

Говоря о плане Трампа по Газе, Виткофф отметил, что план – это не про насильственное выселение палестинцев, а это приглашение к мозговому штурму. По словам Виткоффа, Трамп предложил взглянуть на проблему по-другому и подумать о решении, которое станет наилучшим для палестинского народа. "Например, хотят ли они остаться там или предпочли бы переехать в какое-то лучшее место, иметь возможность роста и финансовые перспективы", – заявил спецпосланник президента.

Конференцию в Майами проводит Институтом Fii, организацией, основанной Саудовским суверенным инвестиционным фондом (PIF).

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