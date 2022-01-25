26 января горный курорт Хермон закроется для посетителей

В среду, 26 января, горный курорт Хермон, открытый для посетителей только днем ранее, вновь закроется из-за плохих погодных условий. Курорт также будет закрыт также 27 и 28 января.

Ожидается, что снегопад на Хермоне возобновится вечером 25 января. Ночью снегопад ожидается не только на горе Хермон, но также на других вершинах Голанских высот и на холмах Верхней Галилеи.

Метеослужба Израиля дает уверенный прогноз о снегопаде 26 января в горных районах центра страны, включая Иерусалим, Хевронское нагорье, Гуш Эцион и некоторые районы Самарии. Причем снегопад, по всей видимости, начнется в ночь на 26 января, и устойчивый снежный покров (который местами достигнет десятков сантиметров) сохранится до четверга, 27 января.