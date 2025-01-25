Эдраи опубликовал обращение к жителям Газы, напомнив, что нельзя приближаться к военным

Глава арабского отдела пресс-службы ЦАХАЛа полковник Авихай Эдраи опубликовал обращение к жителям сектора Газы, предостерегающее от нарушений соглашения о прекращении огня.

Представитель ЦАХАЛа напомнил, что жителям Газы запрещено приближаться к израильским военным, дислоцированным в секторе. Он также отметил, что перемещение из южных районов в северные и передвижение в направлении "оси Нецарим" остается опасным в связи с продолжающимися действиями Армии обороны Израиля в этих районах.

"В южной части сектора Газы опасно приближаться к контрольно-пропускному пункту Рафиах, к району Филадельфийской оси и всем районам, где размещены силы ЦАХАЛа", – отметил Эдраи.

Кроме того, он напомнил о запрете на выходе в море для рыбной ловли, опасности плавания или дайвинга.

Также Эдраи подчеркнул, что запрещено приближаться к израильской границе и буферной зоне.