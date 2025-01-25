x
25 января 2025
|
последняя новость: 07:53
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
25 января 2025
|
25 января 2025
|
последняя новость: 07:53
25 января 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Эдраи опубликовал обращение к жителям Газы, напомнив, что нельзя приближаться к военным

Газа
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 25 января 2025 г., 07:16 | последнее обновление: 25 января 2025 г., 08:13
Эдраи опубликовал обращение к жителям Газы, напомнив, что нельзя приближаться к военным
Пресс-служба ЦАХАЛа

Глава арабского отдела пресс-службы ЦАХАЛа полковник Авихай Эдраи опубликовал обращение к жителям сектора Газы, предостерегающее от нарушений соглашения о прекращении огня.

Представитель ЦАХАЛа напомнил, что жителям Газы запрещено приближаться к израильским военным, дислоцированным в секторе. Он также отметил, что перемещение из южных районов в северные и передвижение в направлении "оси Нецарим" остается опасным в связи с продолжающимися действиями Армии обороны Израиля в этих районах.

"В южной части сектора Газы опасно приближаться к контрольно-пропускному пункту Рафиах, к району Филадельфийской оси и всем районам, где размещены силы ЦАХАЛа", – отметил Эдраи.

Кроме того, он напомнил о запрете на выходе в море для рыбной ловли, опасности плавания или дайвинга.

Также Эдраи подчеркнул, что запрещено приближаться к израильской границе и буферной зоне.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 января 2025

Предупреждение ЦАХАЛа: не приближаться к районам оси Нецарим и Филадельфийского коридора
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 января 2025

ЦАХАЛ повторил запрет на возвращение жителей 62 деревень на юге Ливана