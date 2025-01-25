Четыре освобожденные заложницы встретились со своими родителями

Четыре освобожденные военнослужащие ЦАХАЛа прибыли в специальный пункт приема на границе с сектором Газы и встретились со своими родителями.

Представители медицинской службы ЦАХАЛа сопровождают девушек и проведут первичный медицинский осмотр. По предварительным данным, состояние девушек хорошее.

Представители ЦАХАЛа также находятся в больнице, куда девушки будут досталены позже и где их ждут родные.