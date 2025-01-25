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Израиль

Четыре освобожденные заложницы встретились со своими родителями

Пресс-служба ЦАХАЛа
Заложники
время публикации: 25 января 2025 г., 12:30 | последнее обновление: 25 января 2025 г., 12:38
Четыре освобожденные заложницы встретились со своими родителями
Пресс-служба ЦАХАЛа

Четыре освобожденные военнослужащие ЦАХАЛа прибыли в специальный пункт приема на границе с сектором Газы и встретились со своими родителями.

Представители медицинской службы ЦАХАЛа сопровождают девушек и проведут первичный медицинский осмотр. По предварительным данным, состояние девушек хорошее.

Представители ЦАХАЛа также находятся в больнице, куда девушки будут досталены позже и где их ждут родные.

Израиль
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