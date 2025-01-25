x
25 января 2025
|
последняя новость: 09:57
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
25 января 2025
|
25 января 2025
|
последняя новость: 09:57
25 января 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Родители заложниц направляются к кибуцу Реим

Заложники
ХАМАС
время публикации: 25 января 2025 г., 09:34 | последнее обновление: 25 января 2025 г., 09:34
Родители заложниц направляются к кибуцу Реим
(AP Photo/Maya Alleruzzo

Родители четырех заложниц направляются к специально созданному ЦАХАЛом пункту приема освобожденных возле кибуца Реим, на границе с сектором Газы.

По имеющимся данным, четыре девушки, наблюдательницы ЦАХАЛа, Наама Леви (20), Лири Альбаг (19), Карина Ариев (20) и Даниэла Гильбоа, должны быть освобождены ХАМАСом в ближайшие часы.

Одновременно телеканал "Аль-Джазира", ведущий трансляцию из сектора Газы, показывает, что ХАМАС позволил машинам "Красного Креста" проехать к предполагаемому месту передачи заложниц.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook