Родители заложниц направляются к кибуцу Реим

Родители четырех заложниц направляются к специально созданному ЦАХАЛом пункту приема освобожденных возле кибуца Реим, на границе с сектором Газы.

По имеющимся данным, четыре девушки, наблюдательницы ЦАХАЛа, Наама Леви (20), Лири Альбаг (19), Карина Ариев (20) и Даниэла Гильбоа, должны быть освобождены ХАМАСом в ближайшие часы.

Одновременно телеканал "Аль-Джазира", ведущий трансляцию из сектора Газы, показывает, что ХАМАС позволил машинам "Красного Креста" проехать к предполагаемому месту передачи заложниц.