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Израиль

ХАМАС сообщил , что передаст похищенных "Красному Кресту" раньше назначенного времени

Заложники
ХАМАС
время публикации: 25 января 2025 г., 09:00 | последнее обновление: 25 января 2025 г., 09:05
ХАМАС сообщил , что передаст похищенных "Красному Кресту" раньше назначенного времени
AP Photo/Abdel Kareem Hana

ХАМАС сообщил , что "Бригады Иззаддина аль-Касама" передадут похищенных "Красному Кресту" раньше назначенного времени.

По оценкам источников в израильских службах безопасности, ХАМАС решил ускорить освобождение четырех заложниц, перенеся его на утренние часы, так как, согласно договоренностям, сразу после этого ЦАХАЛ откроет дорогу Салах ад-Дин.

Эта дорога соединяет юг и север сектора и ее открытие является для ХАМАСа символом победы, который он хочет продемонстрировать жителям Газы при свете дня, а не в темноте.

Израиль
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