ХАМАС сообщил , что передаст похищенных "Красному Кресту" раньше назначенного времени

ХАМАС сообщил , что "Бригады Иззаддина аль-Касама" передадут похищенных "Красному Кресту" раньше назначенного времени.

По оценкам источников в израильских службах безопасности, ХАМАС решил ускорить освобождение четырех заложниц, перенеся его на утренние часы, так как, согласно договоренностям, сразу после этого ЦАХАЛ откроет дорогу Салах ад-Дин.

Эта дорога соединяет юг и север сектора и ее открытие является для ХАМАСа символом победы, который он хочет продемонстрировать жителям Газы при свете дня, а не в темноте.