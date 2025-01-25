"Аль-Джазира": машины "Красного Креста" выехали из сектора Газы в направлении КПП "Керем Шалом".

Катарский телеканал "Аль-Джазира" сообщил, что автомобили, принадлежащие "Красному Кресту", выехали из сектора Газы в направлении КПП "Керем Шалом".

Как и в прошлый раз колонна автомашин "Красного Креста" должна прибыть в пункт встречи с представителями ХАМАСа. Там "Красному Кресту" будут переданы координаты места, где состоится передача заложниц.