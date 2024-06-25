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Израиль

ЦАХАЛ: в Газе было атаковано здание "Исламского университета", в котором скрывались террористы

время публикации: 25 июня 2024 г., 12:35 | последнее обновление: 25 июня 2024 г., 12:35
ЦАХАЛ: в Газе было атаковано здание "Исламского университета", в котором скрывались террористы
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает, что вечером 24 июня израильские ВВС атаковали здание "Исламского университета" в районе Ас-Сабра в Газе, где находились боевики террористической организации ХАМАС.

В сообщении ЦАХАЛа сказано, что боевики, скрывавшиеся в здании университета, использовали его для ведения противотанкового огня, наблюдения и определения целей. Атака была осуществлена на основании разведданных, предоставленных 99-й дивизией.

Силы 162-й дивизии продолжают операцию в районе Рафиаха. За последние сутки ими были ликвидированы несколько террористов и инфраструктур, включая туннель.

ВВС ЦАХАЛа также атаковали ряд террористических инфраструктур, склады и боевиков в центре сектора Газы.

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