В больницу РАМБАМ доставлен 8-летний ребенок с множественными травмами

В больницу РАМБАМ доставлен 8-летний мальчик в тяжелом состоянии с множественными травмами, характер которых указывает на дорожно-транспортное происшествие. Ребенок находится под наблюдением медиков.

По данным службы неотложной медицинской помощи "Маген Давид Адом", пострадавшего передали парамедикам на въезде в деревню Бир аль-Максур. Медики незамедлительно начали оказывать мальчику первую помощь на месте происшествия, после чего доставили его в медицинское учреждение.

Полиция расследует обстоятельства, при которых пострадал ребенок.