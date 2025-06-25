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Израиль

В больницу РАМБАМ доставлен 8-летний ребенок с множественными травмами

ДТП
время публикации: 25 июня 2025 г., 18:51 | последнее обновление: 25 июня 2025 г., 18:51
В больницу РАМБАМ доставлен 8-летний ребенок с множественными травмами
Yossi Aloni/Flash90

В больницу РАМБАМ доставлен 8-летний мальчик в тяжелом состоянии с множественными травмами, характер которых указывает на дорожно-транспортное происшествие. Ребенок находится под наблюдением медиков.

По данным службы неотложной медицинской помощи "Маген Давид Адом", пострадавшего передали парамедикам на въезде в деревню Бир аль-Максур. Медики незамедлительно начали оказывать мальчику первую помощь на месте происшествия, после чего доставили его в медицинское учреждение.

Полиция расследует обстоятельства, при которых пострадал ребенок.

Израиль
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