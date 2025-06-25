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Израиль

В Иерусалиме в криминальном инциденте ранены три человека, состояние двоих тяжелое

Мада
Криминал в арабском секторе
время публикации: 25 июня 2025 г., 20:17 | последнее обновление: 25 июня 2025 г., 20:17
В Иерусалиме в криминальном инциденте ранены три человека, состояние двоих тяжелое
Пресс-служба полиции Израиля

Трое раненых в результате криминального инцидента поступили в пункт неотложной медицинской помощи на Дерех Бейт-Ханина в Иерусалиме, откуда на машинах "скорой помощи" их доставили в больницу "Шаарей Цедек".

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что всем раненым около 20 лет. Состояние двоих оценивается как тяжелое, но стабильное, еще один ранен легко.

Полиция расследует обстоятельства инцидента.

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