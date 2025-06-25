Глава "Мосада": "Иранская угроза в значительной степени предотвращена"

Глава израильской службы внешней разведки Моссад Давид Барнеа впервые публично оценил результаты 12-дневной военной операции "Народ как лев" против Ирана, которая завершилась 24 июня. В видеообращении, опубликованном на сайте спецслужбы, Барнеа заявил о тесном взаимодействии вверенной ему организации с Армией обороны Израиля для достижения целей кампании.

"С начала операции сотрудники и сотрудницы "Мосада", находящиеся в Израиле и за его пределами, действуют плечом к плечу с ЦАХАЛом, чтобы реализовать цели кампании. Мы подготовились к этому моменту", – говорит он. Он отметил, что "благодаря точным разведданным, передовым технологиям и оперативным возможностям, поражающим воображение, военно-воздушные силы смогли нанести удар по иранскому ядерному проекту, установить воздушное превосходство над Ираном и уменьшить ракетную угрозу, тем самым обеспечивая безопасность граждан Израиля".

Барнеа заявил, что "иранская угроза, которая десятилетия создавала опасность для нашей безопасности, была в значительной степени предотвращена".

Давид Барнеа также заявил: "Мы продолжаем следить за всеми проектами в Иране, о которых мы знаем все детали. И мы продолжим это делать, как делали до сих пор".

Итоги 12-дневной войны Израиля с Ираном. Выскажите ваше мнение (вам предстоит ответить на 22 вопроса)