Опрос KANTAR: операция в Иране принесла "Ликуду" новые голоса избирателей

Телеканал "Кан-11" опубликовал результаты опроса общественного мнения, проведенного институтом KANTAR на следующий день после вступления режима прекращения огня с Ираном.

Согласно результатам опроса, если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, партия "Ликуд" под руководством Биньямина Нетаниягу получила бы 31 место в Кнессете, это на 8 мандатов больше, чем во время предыдущего опроса.

Остальные места в Кнессете распределились бы следующим образом: "Наш дом Израиль" – 15, "Еш Атид" – 14, "Махане Мамлахти" – 13, "Демократим" – 11, ШАС – 10, "Яадут а-Тора" – 8, "Оцма Иегудит" – 7, РААМ – 6, ХАДАШ-ТААЛ – 5.

У партий действующей коалиции 56 мандатов, у оппозиции – 53 (без учета мандатов арабских партий РААМ и ХАДАШ-ТААЛ).

В случае, если в выборах примет участие партия экс-премьер-министра Нафатали Беннета, партия "Ликуд" получает 28 мандатов (по результатам предыдущего опроса при этом сценарии "Ликуд" получал 22 места в Кнессете). Партия Беннета оказывается второй по величине фракцией в парламенте с 24 мандатами, на третьем месте – "Наш дом Израиль" с 10 мандатами. Остальные места распределяются следующим образом: "Демократим" – 9, ШАС – 9, "Еш Атид" – 8, "Яадут а-Тора" – 7, "Оцма Иегудит" – 7, "Махане Мамлахти" – 7, РААМ – 6, ХАДАШ-ТААЛ – 5.

В случае участия в выборах партии Беннета, партии, поддерживающие Нетаниягу, получают 51 мандат, партии, поддерживающие Беннета, – 58 (без учета мандатов арабских партий РААМ и ХАДАШ-ТААЛ).

На вопрос о том, опасаетесь ли вы по-прежнему Ирана, 55% респондентов ответили утвердительно, 42% – отрицательно, 3% – затруднились с ответом.

На вопрос, считаете ли вы, что Израиль и США нанесли значительный ущерб ядерному потенциалу Ирана, 48% ответили утвердительно, 30% – отрицательно, 22% затруднились с ответом.

На вопрос, верите ли вы, что режим прекращения огня с Ираном будет продолжительным, 40% ответили отрицательно, 34% – утвердительно и еще 26% затруднились с ответом.