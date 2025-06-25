Начальник Генштаба: "Во время войны в Иране действовали наземные силы коммандос"

Начальник Генштаба Эяль Замир, подводя в специальном видеообращении итоги операции "Народ как Лев", раскрыл подробности, которые до сих пор держались в секрете: во время войны в Иране действовал не только "Мосад", но и бойцы коммандос. "Мы добились полного контроля в воздухе, над любым местом в Иране, где мы планировали действовать. Это стало возможным, помимо всего, благодаря хитрости и совместным усилиям военно-воздушных сил и наземных сил коммандос", – заявил он.

"В соответствии с оценкой офицеров разведывательного управления ЦАХАЛа, удар по ядерной программе Ирана был не "точечным", а системным. Совокупность достижений позволяет сделать выводы, что иранской ядерной программе нанесен масштабный ущерб, и она отброшена на годы назад. Мы не позволим Ирану обзавестись оружием массового уничтожения", – сказал начальник Генштаба.

По словам Эяля Замира, все цели войны достигнуты: "Мы приступили к операции "Народ как лев", когда перед нами стояла ясная задача – устранение экзистенциальной угрозы государству Израиль. После 12 дней беспрецедентных боевых действий я могу сказать, что ЦАХАЛ действовал наилучшим образом и полностью справился с поставленными перед ним задачами".

Перед тем, как говорить об итогах операции, Эяль Замир заявил, что "основной целью иранского режима являлось уничтожение государства Израиль". "Режим аятолл продвигал три зловещие программы – ядерную программу, и она находилась на критической стадии, позволяющей быстро создать ядерное оружие; ракетную программу, в рамках которой производились тысячи ракет дальнего радиуса действия для запуска по нашей территории, чтобы парализовать государство Израиль, посеять разрушение и смерть. И третья программа – это план полного уничтожения Израиля", – сказал Замир. По его словам, за несколько месяцев до начала войны Иран разрабатывал план, предусматривающий наземное вторжение со многих фронтов, сопровождаемое массированным ракетным обстрелом. "Все планы имели одну общую цель – уничтожение государства Израиль. Это не было теоретической идеей, это были реальные планы, и это была реальная угроза. Мы боремся за свое существование и переносим огонь на территорию противника", – заявил Эяль Замир.

"После многих лет подготовки наш первый удар был неожиданным и решающим. Первый удар вывел противника из равновесия и стал центральным компонентом в достижениях всей кампании. Мы поразили все цели, которые планировали, и даже сверх того", – сказал Замир.