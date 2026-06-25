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Израиль

Иностранный рабочий разбился на стройплощадке в Тират-Кармеле

Мада
Несчастные случаи
Погибшие
время публикации: 25 июня 2026 г., 10:19 | последнее обновление: 25 июня 2026 г., 10:26
Иностранный рабочий разбился на стройплощадке в Тират-Кармеле
Пресс-служба МАДА

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Кармель поступило сообщение о несчастном случае на стройке на улице Керен а-Йесод в Тират-Кармеле: один из рабочих, иностранный гражданин, упал с высоты.

Прибывшие на место происшествия фельдшеры и парамедики МАДА обнаружили пострадавшего без признаков жизни и с очень тяжелой травмой головы. Попытки реанимации не привели к успеху, и медикам пришлось констатировать смерть рабочего, мужчины в возрасте 42 лет, на месте происшествия.

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