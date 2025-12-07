Житель Арары обвиняется в жестоком убийстве бывшей жены, матери трех детей

Госпрокуратура подала в окружной суд Хайфы обвинительное заключение против 56-летнего Абд аль-Хади Махамида из Арары, обвиняемого в убийстве при отягчающих обстоятельствах его бывшей жены Анан, матери их троих общих детей.

Как следует из текста обвинительного заключения, супруги развелись в октябре 2024 года. После развода Анан жила с тремя детьми в Араре и работала в супермаркете в Харише. С января по сентябрь 2025 года подсудимый отбывал тюремный срок за нападение и угрозы в ее адрес, но и во время заключения продолжал угрожать: в телефонных разговорах с их несовершеннолетней дочерью он передавал, что "за то, что она посадила меня в тюрьму, я выйду и убью ее, за тюрьму она заплатит жизнью".

Через несколько дней после освобождения Махамид пришел к дому бывшей жены, заявив, что хочет увидеть дочь. Анан отказалась открыть дверь, объяснив, что девочка спит. Услышав такой ответ, подсудимый громко стучал в дверь, кричал, оскорблял и угрожал "изуродовать ей лицо". После этого он приобрел бутылку бензина и, по версии прокуратуры, спланировал убийство бывшей супруги путем поджога.

10 ноября 2025 года Абд аль-Хади Махамид явился к супермаркету в Харише, где работала Анан, дождался окончания ее смены, заблокировал автомобиль Toyota, в котором она сидела, открыл дверь со стороны водителя и вылил на бывшую жену бензин, а затем поджег его зажигалкой.

В результате поджога Анан получила тяжелейшие ожоги, поразившие около 98% поверхности тела, и была доставлена в больницу в критическом состоянии. 29 ноября 2025 года врачи констатировали ее смерть.

Прокуратура ходатайствует о продлении срока содержания обвиняемого под стражей до конца судебного разбирательства.