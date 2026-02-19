Нетаниягу и глава Генштаба выступили перед выпускниками офицерских курсов

В четверг, 19 февраля, состоялась торжественная церемония по случаю завершения очередного потока офицерских курсов на учебной базе "Бахад-1" в Негеве. Ряды сухопутных войск пополнят 510 новых офицеров, чья служба и обучение пришлись на войну "Железные мечи".

Перед выпускниками офицерских курсов выступили глава правительства Биньямин Нетаниягу и глава Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Эяль Замир. Глава правительства в своем выступлении подчеркнул единство армии и народа. "ЦАХАЛ, и солдаты, и командиры – все выходят из нашего народа, и народ доверяет ЦАХАЛу, – заявил Нетаниягу. – Если аятоллы совершат ошибку и нападут на нас, они получат ответ, который даже представить себе не могут. ХАМАС будет разоружен, а Газа будет демилитаризована, и восстановление сектора не начнется до его демилитаризации".

Глава Генштаба ЦАХАла генерал-лейтенант Эяль Замир также подчеркнул, что с момента основания безопасность Государства Израиль опирается на возможности ЦАХАЛа, а в ЦАХАЛе победа строится прежде всего на способностях, лидерских качествах, характере и профессионализме командиров, мужчин и женщин.

"После провала 7 октября прошло более двух лет, и мы изменились, – подчеркнул Эяль Замир. – ЦАХАЛ защищает, мощно атакует и устраняет угрозы на всех направлениях. Командиры ЦАХАЛа ведут боевые действия на множестве боевых арен одновременно. Тот, кто захочет проверить нашу решимость, встретит мощный ответ и заплатит тяжелую цену".