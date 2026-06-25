В Яффо тяжело ранены двое подростков, состояние одного из них критическое

На улице Ибн Рушд в Яффо в результате криминального инцидента были ранены двое подростков (примерно 15 и 17 лет). Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщили, что, когда они прибыли на место, младший из раненых не дышал и у него не было пульса, однако бригаде удалось восстановить сердечную деятельность.

Оба пострадавших доставлены в больницу "Вольфсон" в Холоне. Состояние одного из них медики оценивают как критическое, второго – как средней тяжести.

Полиция расследует обстоятельства происшествия.