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Израиль

В Яффо тяжело ранены двое подростков, состояние одного из них критическое

Криминал в арабском секторе
время публикации: 25 июня 2026 г., 19:26 | последнее обновление: 25 июня 2026 г., 19:26
В Яффо тяжело ранены двое подростков, состояние одного из них критическое
Пресс-служба МАДА

На улице Ибн Рушд в Яффо в результате криминального инцидента были ранены двое подростков (примерно 15 и 17 лет). Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщили, что, когда они прибыли на место, младший из раненых не дышал и у него не было пульса, однако бригаде удалось восстановить сердечную деятельность.

Оба пострадавших доставлены в больницу "Вольфсон" в Холоне. Состояние одного из них медики оценивают как критическое, второго – как средней тяжести.

Полиция расследует обстоятельства происшествия.

Израиль
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